Furti in tabaccheria. Telecamere al setaccio

Indagini in corso da parte della polizia per identificare i malviventi che in due notti, una di seguito all’altra, hanno colpito la tabaccheria "M&S" di corso Vittorio Emanuele, portando via centinaia di stecche di sigarette e soldi.

Al vaglio degli inquirenti ci sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza installati a ridosso delle attività commerciali di corso Vittorio Emanuele, a due passi da piazza XX Settembre, e in particolare quelle di alcune attività che si trovano ad appena qualche centinaio di metri dalla tabaccheria. I controlli sono in corso da parte della polizia anche sulle automobili che sono transitate in corso Vittorio Emanuele nelle due notti in cui sono stati messi a segno i colpi, perché i malviventi, o dei loro complici, presumibilmente, potrebbero aver raggiunto la tabaccheria a bordo di un auto: e lì dentro avrebbero poi caricato le tante stecche di sigarette, un centinaio circa, che sono state portate via dall’esercizio commerciale.

Controlli in corso anche sui filmati delle telecamere di videosorveglianza lungo la statale Adriatica, che si raggiunge facilmente transitando per il sottopasso a ridosso della tabaccheria finita nel mirino dei malviventi e che potrebbe essere stata usata come via di fuga per allontanarsi il più velocemente possibile dal centro della città. Le indagini per acquisire elementi utili all’identificazione dei malviventi per il momento sono in corso.

Il primo furto era stato messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, ed era stato interrotto dall’allarme, mentre il secondo in quella subito successiva.

Nessuno tra i residenti della zona si sarebbe accorto di nulla. Presto potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

Chiara Marinelli