Furti nei parcheggi dei supermarket. Arriva il foglio di via per la banda

Avevano tentato di mettere a segno un furto nel parcheggio dell’Eurospin a Montecosaro e sarebbero responsabili di episodi simili avvenuti nella zona: per questo il questore di Macerata Luigi Mangino ha emesso cinque fogli di via rivolti ad altrettanti sudamericani, uomini e donne tra 40 e 20 anni, tutti residenti a Roma. I carabinieri di Civitanova li avevano segnalati all’Anticrimine della questura (nella foto il vice questore Patrizia Peroni), perché si erano resi responsabili di alcuni tentati furti in aree commerciali. In particolare, i militari di Civitanova Alta erano intervenuti su richiesta di un cittadino che lo scorso 8 agosto aveva denunciato di essere stato vittima di un tentato furto nel parcheggio dell’Eurospin, a Montecosaro: l’uomo era riuscito a memorizzare modello e colore della vettura a bordo della quale i soggetti si erano allontanati. I carabinieri erano riusciti a individuare e bloccare l’auto dopo un tentativo di fuga. I cinque, tre uomini e due donne, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, non hanno alcun legame particolare con il territorio e molto probabilmente vivono con i proventi dei reati, spesso perpetrati nei centri commerciali, dove si aggirano i cosiddetti trasfertisti dei furti ai danni di clienti, intenti a fare shopping e a caricare la spesa in macchina. Nell’auto dei cinque infatti era stata trovata una borsa schermata, utilizzata per superare le barriere antitaccheggio con la refurtiva. Ora il gruppo, denunciato per furto, non potrà rimettere piede a Civitanova e Montecosaro.