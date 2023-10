Furti nei supermercati. I georgiani saranno espulsi

Arriva l’espulsione per i tre georgiani arrestati venerdì, dopo i furti commessi in due supermercati a Macerata e Tolentino. Se non si adegueranno all’ordine, per loro scatterà l’accompagnamento coattivo. I tre Koba Gabunia, 38 anni, il 26enne Akleksandre Tchotcheli, e il 32enne Giorgi Jintchvelashvili, erano stati fermati alle Vergini dalla Volante. Prima era venuto fuori che Gabunia, al volante, non aveva mai preso la patente, poi che l’auto era stata segnalata come mezzo di una banda dedita ai furti, e infine nel bagagliaio era stata trovata la refurtiva: decine e decine di prodotti cosmetici vari che, come appurato poi dalla Squadra mobile, erano stati sottratti dagli scaffali della Coop di Tolentino e da quella di Macerata.

La mattina seguente in tribunale, difesi dagli avvocati Vando Scheggia e Marco Vannini, i tre avevano patteggiato con il pm Claudio Rastrelli la pena a un anno e due mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, dato che non avevano altre condanne definitive. Così erano tornati in libertà. In seguito l’ufficio stranieri ha accertato che i georgiani non avevano i documenti in regola per essere in Italia. Dunque il questore Silipo ha chiesto alla prefettura l’emissione del decreto di espulsione, provvedimento subito emesso. Ora i tre devono andarsene dal Paese, e se non lo faranno per loro arriverà l’accompagnamento coattivo alla frontiera. Dall’inizio dell’anno a oggi, l’ufficio immigrazione della questura ha effettuato 40 espulsioni nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale rintracciati in questa provincia, di cui 13 trattenuti presso i Cpr, da dove sono stati rimpatriati verso i loro paesi di origine.