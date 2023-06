Scia di furti nelle auto in sosta: spariscono computer e navigatori

Porto Recanati, 20 giugno 2023 – Una lunga scia di furti e taccheggi ha avuto luogo nell’ultimo week end a Porto Recanati. Nel mirino dei malfattori sono finite cinque auto, all’interno delle quali ignoti hanno trafugato componenti elettroniche, come computer di bordo e navigatori, dal valore totale di svariate migliaia d’euro. Inoltre, domenica scorsa sono state rubate delle borse nel lungomare cittadino.

Tutto è cominciato venerdì notte, quando probabilmente una banda di professionisti ha forzato una Bmw, che era stata lasciata in via Bronzini dalla rispettiva proprietaria. I balordi, senza troppi problemi, hanno aperto l’auto e rubato in quattro e quattr’otto il navigatore, la centralina, il cambio e il computer di bordo. La donna si è poi recata nella caserma dei carabinieri di Porto Recanati, sporgendo denuncia contro ignoti per il furto subito.

Tuttavia non è stato affatto un caso isolato, perché in quella nottata altre quattro auto (tra cui una Mercedes) hanno avuto la stessa sorte. E c’è dell’altro: i malfattori sono riusciti addirittura a spostare le quattro auto dal posto dove erano state parcheggiate, per poi trasportarle fino al parcheggio Nazario Sauro. E lì i quattro mezzi sono stati spogliati delle preziose componenti elettroniche.

Quasi sicuramente gli autori di tali furti sono gli stessi che avevano colpito qualche giorno prima a Civitanova: in quel caso si trattava di tre auto (due Mercedes e una Bmw), nelle quali erano sempre stati rubati computer di bordo e navigatori, e anche volanti.

Ma non solo: nella mattinata di domenica dei furti di borse si sono registrati pure sul lungomare Palestro, durante lo svolgimento della tradizionale fiera di inizio estate. Una donna, che vive in città, aveva lasciato la sua borsetta nel cestino della bici, quando a un certo punto si è accorta che non c’era più. Come se non bastasse, nelle stesse ore, si sono concretizzati altri taccheggi con simili modalità. Tant’è che diverse persone si sono recate nella caserma dai militari dell’Arma per denunciare il furto subito. Su tutti questi episodi indagano ora i carabinieri di Porto Recanati, guidati dal luogotenente Vito De Giorgi, che cercheranno di risalire ai responsabili. Purtroppo, però, negli ultimi tempi sono davvero tanti i furti avvenuti a Porto Recanati: oltre alle auto e alle borse sparite pochi giorni fa, si erano registrati tra aprile e maggio dei colpi ai danni di chalet, negozi e appartamenti. Furti in serie che avevano allarmato cittadini e lavoratori a livello di sicurezza.