Furti in ospedale: spariscono i soldi dei pazienti, ladro bloccato dalla polizia

Macerata, 22 marzo 2025 – spariscono oltre 300 euro da due camere dove si trovavano ricoverati dei pazienti. Arrestato il maceratese Stefano Galassi. L’allarme è scattato all’alba di ieri, intorno alle 5.30, quando gli agenti della questura di Macerata sono intervenuti nel reparto di Chirurgia dell’ospedale del capoluogo. La segnalazione faceva riferimento a un uomo che si era intrufolato all’interno delle camere del reparto, facendo sparire i soldi ad alcuni pazienti che si trovavano ricoverati nella struttura. Gli agenti sono subito arrivati sul posto e sono riusciti ad individuare e bloccare l’uomo (già noto alle forze dell’ordine), anche grazie all’identikit fornito da alcuni testimoni e sulla base di rapidissime indagini svolte dagli agenti della questura.

Galassi è stato perquisito e i poliziotti gli hanno trovato addosso, nonostante fossero ben nascosti, 315 euro, che era la somma esatta che risultava essere stata rubata ad alcuni pazienti. Secondo quanto è stato ricostruito, il ladro era riuscito ad intrufolarsi tra i corridoi, senza essere visto da nessuno, e a entrare in due diverse camere del reparto al terzo piano, dove aveva rubato i soldi e poi se li era nascosti addosso. Le somme di denaro recuperate dalla polizia sono state restituite ai legittimi proprietari. Galassi, che è già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto in flagranza di reato e, come disposto dal pubblico ministero di turno Vincenzo Carusi, posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che è stata fissata per questa mattina al tribunale di Macerata. Il maceratese è difeso dall’avvocato Luca Sartini.