Macerata, furti a raffica nelle case: "Rubati i nostri gioielli, ladri a colpo sicuro: ora mettiamo l’allarme"

Furti a Macerata, nella foto Simona Pezzanesi

Macerata, 28 marzo 2023 – Furti a raffica nei quartieri di via Spalato e San Francesco: colpiti in particolare due appartamenti in via Spadoni e le abitazioni che confinano con i giardinetti di via Prezzolini. "La parte peggiore è sentire che bisogna farci l’abitudine, sapere che qualcuno è entrato nelle nostre case ci provoca malessere interiore, una sensazione di disagio e insicurezza, come un vuoto". Sono le parole dei residenti di via Spadoni, un angolo tranquillo nella parte bassa di via Spalato, di fronte alla scuola IV Novembre: Patrizia Pezzanesi e Simone Coccia rivivono i momenti in cui hanno scoperto che degli estranei si sono introdotti in casa loro, alcuni giorni fa, portandosi via gioielli e oggetti per migliaia di euro. Nella via spuntano cartelli, scritti dalla moglie di Simone Coccia, con un appello accorato: "Fate attenzione – si legge –, in questo quartiere girano i ladri. A te, ladro, potresti ridarmi almeno l’anello con la pietra azzurra? Era di mia nonna". "Siamo stati fuori un paio di giorni, il weekend del 19 marzo – racconta Coccia –, i ladri hanno agito in quel lasso di tempo, probabile quindi che ci tenessero d’occhio. Al nostro ritorno, domenica alle 19.30, abbiamo...