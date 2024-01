Furti, rubata anche una piantina

Non solo i recenti taccheggi avvenuti nei negozi di corso Matteotti, ma ora anche dei bizzarri ladruncoli di piante che hanno colpito una casa nel centro di Porto Recanati. Il singolare, quanto strano, episodio di furto è avvenuto nei giorni scorsi. A raccontarlo è una 39enne, che vive in un’abitazione al piano terra, nella via principale del paese. "Un applauso al fenomeno che, infilando le mani nell’inferriata della finestra, ha passato in esame le piante che avevo sistemato (48 ore prima) e trovando l’unica che non avevo legato con filo di ferro se l’è portata via – commenta la donna –. Il problema non è il valore economico, alquanto misero, della pianta, ma il gesto che non ho sopportato, quasi di spregio".