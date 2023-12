Furti a Macerata, soldi e gioielli nel mirino dei ladri: quattro case colpite in poche ore

Macerata, 4 dicembre 2023 – Con quattro furti messi a segno a Treia, tornano in azione le bande di ladri, che come sempre in questo periodo prendono di mira gli appartamenti. Sabato pomeriggio, a finire nel mirino dei malintenzionati sono stati i residenti della frazione Chiesanuova e dei dintorni. Quattro in totale i furti che sono stati commessi dalla banda nel giro di qualche ora, più precisamente nel tardo pomeriggio. In un appartamento sono entrati dopo aver divelto l’inferriata e rotto il vetro della finestra, e hanno rubato gioielli in oro e orologi da uomo, con un danno totale per le vittime di 8mila euro.

Negli altri tre casi, la stima del valore della refurtiva e dei danni è ancora in corso da parte dei derubati. Da una abitazione dovrebbero aver preso circa 70-80 euro in contanti e un paio di occhiali da sole, da un’altra 150 euro e un gioiello. Le vittime si sono accorte poco dopo della sgradita sorpresa e hanno informato dell’accaduto i carabinieri.

Furti nel maceratese: indagano i carabinieri

Al momento solo una delle famiglie derubate ha fatto la denuncia formale. Le indagini da parte dei carabinieri sono comunque già in corso, per individuare e fermare i responsabili. È possibile che le telecamere della zona abbiano ripreso qualcosa di utile per risalire alla banda. In ogni caso, anche ai cittadini si raccomanda la massima attenzione in questo periodo, di solito particolarmente a rischio per i furti in appartamento.

Complice anche il buio serale i malviventi, spesso pendolari che arrivano da fuori regione, prendono di mira una zona e scassinando le porte o forzando le finestre entrano nelle case, per portare via soprattutto contanti e gioielli in oro, facili da rivendere e liquidare.