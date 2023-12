Raffica di furti, stazione nel mirino: due sospetti fermati dalla polizia. Chi sono

Macerata, 28 dicembre 2023 – Dopo l’ennesima notte di furti a Macerata, questa volta ai danni dell’edicola e della biglietteria della stazione, sono stati fermati dalla polizia i due presunti ladri. Nel loro nascondiglio è stata trovata parte della refurtiva, tra cui i tortellini del negozio di pasta fresca "Laila", visitato due volte in 48 ore, e due tablet. A quanto sembra, si tratterebbe dei due 40enni denunciati a metà dicembre.

Gli ultimi furti sono stati scoperti ieri mattina, e sarebbero avvenuti intorno alle 6.30: alle 6, all’apertura della stazione, sembrava tutto a posto. Approfittando dei lavori in corso, i ladri hanno forzato una porta e si sono introdotti nella biglietteria, arraffando quello che c’era. Poi sono entrati nell’edicola, dove hanno spaccato un muro e divelto mobili e arredi.

"Hanno preso due tablet, qualche gratta e vinci e un po’ di cioccolatini – racconta desolato il titolare Fabrizio Compagnucci –. Cercavano i soldi nella cassa, ma non c’erano. Tutti abbiamo capito chi sono, sono persone che si vedono qui in giro. Ma non capisco perché nessuno li fermi". Il danno al locale è serio, per rimettere tutto a posto ci vorrà qualche migliaio di euro.

Ma i ladri non si erano fermati nelle serate precedenti. All’alba del 24 Laila Nonni, titolare del negozio "Non solo pasta" in via Carducci, aveva trovato la porta scassinata e il negozio saccheggiato.

I ladri avevano preso il cellulare e il computer usati per le ordinazioni, sei bottiglie di vino, 2-300 euro lasciati in cassa in vista della mattinata di superlavoro, e soprattutto tortellini, polpettoni e 150 porzioni di lasagne. "Oltre al danno alle due porte e alla sottrazione del computer – racconta lei – il problema è stato che hanno preso il cibo prenotato dai clienti per la vigilia e Natale". Ma purtroppo non era finita, perché il 26 mattina di nuovo la spiacevole sorpresa: i malviventi erano tornati, prendendo l’altro computer che era stato portato in negozio.

Nella notte tra Natale e Santo Stefano i ladri hanno razziato tra le attività di corso Cairoli e via Carducci, scassinando, rompendo e forzando porte e finestre di altri quattro negozi: la pescheria Era Ora, la tipografia Simple Service, la parrucchieria Marina e Mariella, l’ortofrutta Bajocco, facendo molti danni e rubando i pochi spicci lasciati nel registratore di cassa. "Certo che non si sta sereni – commenta la titolare della pescheria Era Ora, Tania Vitali –, c’è tensione, nel timore di trovare qualche brutta sorpresa la mattina quando riapriamo le attività. Il danno per noi poi di solito è maggiore del bottino".

Ma la polizia da tempo stava cercando di stringere il cerchio intorno ai responsabili di questa serie di furti, iniziata da un mese ai danni di più di una quindicina di attività, negozi, locali, riusciti o falliti ma sempre finiti con vetrine spaccate, porte scassinate, finestre divelte. I due, senza fissa dimora e già con precedenti, sono stati localizzati e rintracciati nel riparo di fortuna che avevano trovato. Gli agenti della Volante hanno trovato, tra l’altro, i due tablet presi nell’edicola della stazione e i tortellini e un polpettone rubati da Laila Nonni. Sono stati trattenuti in questura per accertamenti, e oggi probabilmente si saprà qualcosa di più sull’esito delle indagini.