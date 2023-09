Furto a Monte San Giusto: denunciato un 29enne per rubare bici a un 66enne

Un ladro di biciclette è stato individuato e denunciato dai carabinieri. Il 28 agosto scorso un 66enne di Monte San Giusto era andato con la sua bici – del valore di circa 2mila euro – in un bar del paese. Ma al momento di tornare a casa, non l’aveva trovata più. Così aveva subito denunciato il furto ai carabinieri della stazione sangiustese. I militari hanno subito avviato le indagini, e i sospetti sono caduti su un 29enne del posto, già noto per altri precedenti. Con una perquisizione, si è visto che i sospetti erano fondati: la bicicletta infatti era in casa, dove l’uomo aveva pensato di poterla nascondere. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario, e il 29enne è stato denunciato per furto. È invece finito in carcere un 51enne residente a Montecassiano. A fermarlo sono stati i carabinieri della stazione locale con i colleghi di Montefano. Per il 51enne, marocchino in regola con i documenti, dalla procura di Ancona era arrivato un ordine di carcerazione perché deve scontare le una serie di condanne, per un totale di quattro anni, quattro mesi e 26 giorni per reati riguardanti la violazioni della legge sui diritti d’autore, furti, ricettazioni e truffe, commessi dal 2010 al 2017 in diverse città d’Italia. Rintracciato a Montecassiano, è stato portato in carcere a Fermo.