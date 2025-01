Furto al bar Roma, i ladri messi in fuga

Furto con spaccata al bar Roma, il giovane proprietario insegue i due malviventi che si vedono costretti ad abbandonare in strada una parte della refurtiva: 80, 90 stecche di sigarette del valore di circa 5mila euro.

Il colpo, l’ennesimo ai danni di bar e tabaccherie nel giro delle ultime settimane, è stato messo a segno ai danni del locale in via Indipendenza, l’altra notte. Erano circa le 3.45 quando due malviventi, come ha raccontato il titolare Michael Baldassarri, "con un mattone, hanno mandato in frantumi la vetrata della porta di ingresso, che hanno poi aperto con un calcio. Una volta dentro hanno preso i soldi del fondo cassa, circa 400 euro, e due scatoloni di sigarette, 80, 90 stecche. Un vicino di casa ha dato l’allarme e noi siamo subito arrivati sul posto. Quando se ne sono accorti, i due sono scappati lungo la strada laterale, parallela al locale. E quando hanno capito che stavano per essere raggiunti, mentre correvano verso i binari con gli scatoloni in mano, hanno abbandonato per strada le stecche di sigarette, che sono state subito recuperate. Poi sono corsi via verso i binari. Soltanto con le stecche di sigarette erano circa 5mila euro di bottino, oltre ai soldi che erano in cassa. Per quanto riguarda i danni – ha continuato Baldassarri – proprio ora sto facendo riparare la porta, e sono circa 300 euro di spesa per la vetrata". Sul posto sono accorsi anche guardie private, polizia e carabinieri, che ora stanno indagando per identificare i due malviventi che si sono messi in azione l’altra notte.

Ma cresce l’allarme per l’ennesimo episodio di furto ai danni delle tabaccherie. Solo la settimana scorsa, l’8 gennaio, era toccato allo storico bar Mariò in via Lazio, zona Villa Pini. Ignoti erano riusciti a entrare nel bar e nel magazzino, portando via stecche di sigarette, soldi in cassa e gratta e vinci: un bottino di oltre 8mila euro, secondo una prima stima. Pochi giorni fa, intorno alle 23.30, si è registrato un tentativo di spaccata ai danni della tabaccheria Sara, all’angolo tra via Vasco de Gama e via Doria. Ma in quel caso il vetro anti-sfondamento ha retto i colpi della spranga e i malviventi, tre uomini, sono stati costretti a scappare via, senza riuscire neppure a entrare nell’esercizio commerciale. A dicembre un colpo era stato messo a segno nella tabaccheria di San Giuseppe, in via Fratelli Bandiera, dove erano state arraffate stecche di sigarette per un valore di oltre 7mila euro. Da chiarire se dietro tutti questi colpi ci sia sempre la stessa banda. Le indagini sono in corso.

Chiara Marinelli