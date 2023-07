Furto al distributore, condannato a quattro anni un 63enne umbro

Per il furto in un distributore di Tolentino, è stato condannato a quattro anni di reclusione Dino Ricci, 63enne pluripregiudicato di Spoleto che in città si era spacciato per sacerdote. Il fatto era successo il 3 febbraio scorso. L’uomo si era intrufolato nel gabbiotto della Is, e si era portato via 3.600 euro mentre il benzinaio era impegnato con un cliente.

Ma i carabinieri diretti dal maggiore Giulia Maggi avevano iniziato subito le indagini, e un militare, passeggiando in centro mentre non era in servizio, lo aveva riconosciuto dai vestiti e dagli anelli. Si era scoperto così che l’uomo aveva preso alloggio in un bed and breakfast in centro, dicendo di essere un parroco; poi un giorno era filato via senza pagare il conto. Per lui era scattata una misura cautelare, ma dato che Ricci era senza fissa dimora in un primo momento non era stato rintracciato. A maggio invece la polizia, cui era stata diramata la segnalazione, lo ha visto e riconosciuto a piedi in via Don Minzoni, a Macerata, e così era stato arrestato.

Ieri mattina per l’umbro si è tenuto il processo con il rito abbreviato, in udienza preliminare in tribunale a Macerata. Come chiesto dal pubblico ministero Rosanna Buccini, il giudice Claudio Bonifazi lo ha condannato a quattro anni di reclusione, per via dei numerosi precedenti accumulati in mezza Italia.