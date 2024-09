Furto al tiro a volo. Spariscono 400 euro

I locali del tiro a volo Cluana ancora nel mirino dei ladri, rubati oltre 400 euro in contanti e danni agli infissi.

Il colpo è stato messo a segno a Civitanova l’altra notte, intorno alle 2.30, nella struttura che ospita numerose associazioni sportive locali in zona stadio, alla fine del lungomare Piermanni. Secondo quanto è stato ricostruito, ignoti hanno danneggiato la porta di ingresso in vetro, sul lato mare, e in questo modo sono riusciti a fare irruzione nei locali. Hanno preso di mira i temporizzatori dei biliardi, forzandoli e prelevando dall’interno 220 euro, che erano l’incasso. Poi hanno portato via da dietro il bancone del bar, proprio all’ingresso, circa 200 euro, in tagli anche da 10 euro e da 5 euro, che servivano per dare il resto. Hanno preso anche due grossi boccali di quelli dentro ai quali si serve la birra, in rame, che erano pieni di monete. Non contenti, hanno divelto completamente la porta di ingresso del bagno riservato alle donne, probabilmente credendo che dentro ci fosse qualcosa di valore. Poi sono scappati via, facendo perdere le loro tracce, non prima di aver causato parecchi danni all’interno dei locali del tiro a volo.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato nella prima mattinata di ieri il vice presidente dell’associazione, che ha subito chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto per il sopralluogo di rito. È la seconda volta in poco tempo che i locali del tiro a volo finiscono nel mirino di malintenzionati. Ad agosto ignoti nella notte si erano intrufolati in quegli stessi spazi scavalcando i cancelli e si erano diretti verso una porta anti-panico, che dà sul retro della struttura. Usando presumibilmente un grosso cacciavite, avevano forzato la porta e nel farlo avevano anche mandato in frantumi il vetro. Una volta dentro il bar del locale, i malviventi avevano arraffato alcune tra le bottiglie più costose, tra cui quelle di amari e spumanti, e i pacchi del caffè.

c. m.