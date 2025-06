Furto alla sala scommesse, due romeni nei guai

Era entrato all’interno della sala scommesse Snai di Porto Potenza e, approfittando della confusione generale, aveva arraffato la borsetta della titolare del locale con dentro 500 euro, per poi uscire e scappare a bordo di un’auto guidata da un complice. Tutto inutile, perché entrambi i malfattori sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e sono stati identificati e denunciati. Si tratta di due 40enni di nazionalità romena, domiciliati in provincia di Monza e già noti alle forze dell’ordine, ora nei guai con l’accusa di furto aggravato.

La denuncia è il frutto delle indagini portate avanti dai carabinieri della caserma di Porto Potenza, diretti dal maresciallo capo Alessio Alberigo, in collaborazione con i colleghi della stazione di Biassono, in Lombardia. I fatti si erano consumati durante una mattinata di fine maggio. Uno dei due 40enni si era introdotto nella sala scommesse Snai di Porto Potenza, gestita da una donna. Subito dopo, lontano da occhi indiscreti, l’uomo aveva allungato le mani e in un baleno era riuscito a portarsi via una borsetta contenete 500 euro in contanti, di proprietà della titolare del locale. E mentre si allontanava velocemente a piedi, all’uscita del centro scommesse lo attendeva il suo complice al volante di un’auto. Così i due erano scappati via a tutto gas, sicuri di averla fatta franca.

Ma la vittima del furto era andata in caserma dai carabinieri, per denunciare la sottrazione appena subita, facendo partire le indagini dei militari. Determinante si è rilevata l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona. Le telecamere infatti avevano ripreso elementi che si sono rivelati utili, per individuare e identificare gli autori del colpo.

I due romeni adesso dovranno pagare le conseguenze delle proprie azioni.