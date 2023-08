Furto alla tabaccheria-edicola Chiede una ricarica, ruba i soldi dalla cassa e scappa via

Mentre il tabaccaio era voltato, gli aveva rubato 900 euro dalla cassa. Ma poco dopo il responsabile, un 48enne di Treia, è stato individuato e denunciato.

Il furto era avvenuto domenica mattina alla tabaccheria ed edicola Le Mura, in via Diomede Pantaleoni, sopra borgo San Giuliano. Poco prima delle 11.30 un uomo era entrato e, una volta rimasto solo dopo che gli altri clienti se ne erano andati, aveva chiesto una ricarica per il cellulare. Appena il titolare si era allontanato per farla, lui aveva aperto il registratore di cassa e in un attimo si era preso tutte le banconote. Ma il negozio ha una videocamera efficiente e la scena era stata perfettamente registrata. Così quando poi il titolare si è accorto dell’accaduto, ha chiamato la polizia e ha potuto consegnare agli agenti le immagini del sospettato.

La questura ha diffuso subito la segnalazione del furto che era stato commesso nella tabaccheria e la descrizione del soggetto. Anche i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno iniziato dunque a cercare il possibile autore del furto, perlustrando la città. E intorno alle 14.30 una pattuglia ha notato un uomo che camminava in viale Trieste, corrispondente alla descrizione che era stata data del ricercato. Lo hanno fermato e portato in caserma, dove è stato identificato e controllato. Grazie alle immagini della videocamera, è stato possibile accertare che si trattava proprio della stessa persona che, qualche ora prima, aveva commesso il furto alla tabaccheria.

Il denaro rubato non è stato ritrovato addosso al 48enne. Il treiese però aveva con sé due dosi di cocaina, per un totale di 1,21 grammi. L’uomo è stato dunque anche segnalato alla prefettura per la detenzione per uso personale di droga, per le conseguenti sanzioni amministrative. La cocaina è stata sequestrata.

Paola Pagnanelli