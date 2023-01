Furto con spaccata all’Aci e nel bar Bottino magro, uno dei ladri si ferisce

Sfondano con un masso la vetrina dell’ufficio Aci di via Versilia, poi scardinano una finestra-oblò adiacente e si intrufolano nel retro del bar Paul. E’ accaduto l’altra notte, intorno alle 3.30. Hanno agito in due, uno rimasto a bordo di una macchina parcheggiata sula strada e con cui si sono poi allontanati. Tutto registrato dalle telecamere del bar e le immagini sono state acquisite dei carabinieri di Civitanova che stanno conducendo le indagini e che si baseranno anche sull’analisi del Dna perché il ladro che ha infranto la vetrina dell’Aci, lanciandoci contro un grosso sasso, ha provato a introdurre il braccio nel buco prodotto dalla pietra per raggiungere la maniglia e riuscire ad aprire la porta, ma nella manovra si è provocato un taglio profondo e ha perso del sangue, lasciando chiazze sulla vetrata e sul marciapiede. Serviranno agli inquirenti per tentare di dare un volto alla coppia che cercava soldi, ma che se ne è andata a mani praticamente vuote. Nell’ufficio dell’Aci il ladro non è riuscito ad entrare dalla porta e allora, salendo su un cassonetto dei rifiuti ha raggiunto un finestrella posta a un paio di metri da terra, attraverso la quale solo un tipo smilzo poteva infilarsi, e da lì si è calato all’interno, scivolando però nel retro del bar Paul. A quel punto si è diretto sul davanti e ha puntato al registratore di cassa, ne ha tagliato i fili e lo ha portato sulla parte posteriore del locale dove ha scoperto che non c’era contante. Un po’ di spiccioli erano in altri cassetti che sono stata ripuliti. Non sono state toccate le bottiglie né altra merce che poteva fare gola. I balordi se ne sono andati a bordo della vettura, di colore chiaro. Ieri mattina il sopralluogo dei carabinieri con i rilievi della scientifica e il prelievo delle immagini registrate dalle telecamere installate a protezione del bar Paul, ma puntate in modo che anche quanto accaduto nella vicina Aci sia stato catturato. Pochi giorni fa una spaccata era stata tentata all’agenzia di viaggia Atlantide di corso Garibaldi, anche qui con i ladri a caccia di soldi e che se ne sono dovuti andare però a mani vuote.

Lorena Cellini