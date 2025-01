Furto con spaccata in gioielleria. Due fratelli finiscono sotto accusa

Avrebbero assaltato una gioielleria nel centro commerciale di Tolentino, rubando gioielli in oro per 50mila euro, e avrebbero dato alle fiamme l’auto usata per raggiungere la zona. Sotto accusa sono due fratelli, Sabato e Fabio Husovic, rispettivamente di 32 e 24 anni, accusati di furto aggravato in concorso e incendio.

I fatti erano avvenuti nella notte tra il 23 e il 24 aprile 2021, prima a Tolentino poi a Morrovalle. Secondo l’accusa i due fratelli, in concorso con altri tre uomini per i quali però si procede separatamente, dopo aver raggiunto l’area commerciale denominata "Retail Park" in contrada Pace, a Tolentino, a bordo di una Volvo C70 di colore nero e con le targhe, sia anteriore che posteriore, coperte per non essere leggibili, avevano sfondato il vetro della porta d’ingresso e forzato la saracinesca. Così erano riusciti a fare irruzione nel centro commerciale, e in particolare in una gioielleria. Da lì avrebbero portato via preziosi e gioielli in oro, per un valore complessivo di circa 50mila euro, nascondendo poi la refurtiva nel portabagagli dell’auto. Il furto era stato messo a segno intorno alle 23.20.

Poco dopo a Morrovalle, nei pressi dello svincolo della superstrada, dopo aver atteso il resto della squadra di assalto da Tolentino, i due fratelli avrebbero incendiato e fatto esplodere l’automobile, ovviamente nonprima di aver trasbordato la refurtiva dalla Volvo all’interno di un furgone.

Sulle tracce della banda si erano messi però i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Macerata. Incrociando numeri di telefono, celle agganciate, targhe e movimenti di auto, i militari erano riusciti ad individuare i componenti della banda.

Ieri mattina, davanti al giudice dell’udienza preliminare Claudio Bonifazi e al pm Vincenzo Carusi in tribunale di Macerata, l’avvocato difensore Antonio Lisi, che difende Fabio Husovic, ha chiesto il processo con rito abbreviato. Invece l’avvocato Simone Santoro, che difende l’altro fratello, Sabato Husovic, ha chiesto di poter valutare la richiesta di un rito alternativo. Il processo dunque è stato rinviato al 14 maggio.

Chiara Marinelli