Furto del portafoglio. Appello della vittima: "C’erano solo due euro. Ridatemi i documenti"

Le rubano il portafoglio dallo zaino, in un supermercato del centro commerciale, a Tolentino. E la vittima del furto, oltre a sporgere denuncia in caserma, lancia un appello sui social ai ladri: "Dentro c’erano solo due euro. Chiedo cortesemente di restituirlo, così magari evito di rifare tutti i documenti. Grazie mille!". I carabinieri hanno fatto partire le indagini per risalire al responsabile. Intanto l’invito è quello di fare attenzione.