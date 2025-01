Furto della reliquia del patrono. Partono le indagini dei carabinieri

È stata presentata una formale denuncia contro ignoti, ieri mattina, in seguito alla sparizione dell’anello al dito del simulacro di San Severino vescovo. È stato il parroco di San Lorenzo in Doliolo, padre Luciano Genga, a recarsi alla stazione dei carabinieri di San Severino.

A rendersi conto della mancanza è stato Luca Maria Cristini in occasione della messa in onore del patrono, l’8 gennaio. L’architetto aveva di recente scritto un libro sulla storia, la leggenda e l’iconografia della figura del santo, vescovo di San Severino e patrono non solo settempedano ma anche di Comiziano (in provincia di Napoli) e di Sellano (in provincia di Perugia). "La statua faceva parte della cappella della cattedrale di Castello al Monte, eretta dopo la seconda guerra mondiale dal vescovo Ferdinando Longinotti che aveva fatto un voto. Se la città di San Severino non avesse riportato danni durante il conflitto, avrebbe fatto realizzare questa cappella. E così fu – racconta Cristini –. Venne realizzata una cappella votiva con baldacchino e pareti decorate raffiguranti la storia di San Severino vescovo, e vi fu posto poi il simulacro realizzato con le reliquie del santo, che dovrebbe essere in rame e argento sbalzato. All’interno della teca vi è anche un pastorale che risale all’incirca al Quattrocento".

In merito all’anello non si hanno molte notizie, non si conoscono il materiale né la qualità della pietra ma "quel che dispiace è che un bene venga lasciato incustodito, senza un allarme. Chi l’ha rubato doveva avere conoscenza del posto e della teca, perché questa non è danneggiata, quindi deve averla smontata e rimontata accuratamente". Ogni mese i quartieri della città offrono un cero al santo e per l’occasione si scatta una foto vicino alla teca, e proprio grazie a queste foto si suppone che l’anello possa essere stato rubato nel lasso di tempo tra l’offerta di luglio e quella di agosto: "Sono andati a rivedere le foto e effettivamente in quella di agosto manca l’anello".

A seguito della denuncia saranno i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale a occuparsi delle indagini del caso, cercando di rintracciare il gioiello e di scoprire chi possa averlo sottratto.

Gaia Gennaretti