Furto di alcolici al supermercato. In tre nei guai

Rubano prodotti alimentari e bottiglie di vino e liquore dagli scaffali di un supermercato di Macerata. Ma vengono incastrati dalle telecamere di videosorveglianza. A finire nei guai, denunciati per furto aggravato in concorso, tre cittadini italiani, due uomini di 42 e 64 anni e una donna di 41, tutti residenti a Macerata e già noti alle forze dell’ordine.

L’episodio risale a qualche settimana fa, quando il trio ha sottratto alcuni generi alimentari, tra cui vini e liquori di pregio, per un valore complessivo di oltre 150 euro; li ha nascosti in uno zaino e, riuscendo a eludere i controlli all’uscita dell’esercizio, si è dileguato nelle vie limitrofe senza pagare.

Subito dopo l’accaduto, i carabinieri, grazie alla denuncia sporta dal titolare, hanno avviato un’attività investigativa, raccogliendo testimonianze utili e procedendo all’analisi accurata delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del supermercato e delle videocamere posizionate in punti strategici del centro abitato.

Le riprese hanno consentito di documentare con chiarezza i movimenti dei tre all’interno del punto vendita e di confermare il furto della merce. L’identificazione è stata possibile anche grazie al riconoscimento da parte di testimoni presenti al momento dei fatti. Al termine delle indagini, sono stati tutti denunciati alla procura.

Solo pochi mesi fa un trentenne rumeno aveva rubato venti bottiglie di liquori in un supermercato della città, per un valore complessivo di 642 euro, e le aveva nascoste in una borsa schermata, appositamente modificata per eludere il sistema antitaccheggio in prossimità delle casse. Anche in quel caso l’autore era stato beccato.