Furto di alcolici, altri guai per il ladro arrestato all’Oasi

Entra nel supermercato e nasconde otto bottiglie di superalcolici nello zaino: denunciato per furto aggravato un 62enne. Era finito ai domiciliari per aver rubato quattro bottiglie di superalcolici all’Oasi di Macerata soltanto pochi giorni fa. Il titolare di un supermercato in città aveva sporto denuncia, riferendo che il 30 gennaio scorso, un uomo, dopo essersi impossessato di otto bottiglie di superalcolici e averle nascosto nel suo zaino, si era allontanato senza passare dalla casse, facendo perdere le sue tracce. Subito erano scattate le indagini dei carabinieri della stazione di Macerata, che hanno permesso di individuare il 62enne. L’uomo è stato denunciato: è ritenuto responsabile di un furto analogo all’Oasi, per il quale i militari lo avevano arrestato lo scorso fine settimana.