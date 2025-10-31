Furto di attrezzi da un’azienda. Denunciati due 60enni della zona

Rubano attrezzi meccanici in un’azienda di San Ginesio, ma vengono incastrati grazie alle telecamere di videosorveglianza e ai testimoni: così i carabinieri sono riusciti a denunciarli.

I militari della stazione di San Ginesio, in collaborazione con i colleghi di San Severino, a seguito di accurate indagini, hanno denunciato alla procura due uomini, entrambi già noti alle forze dell’ordine, di 64 e 62 anni, il primo residente a Treia e il secondo a San Severino, per furto aggravato.

L’attività investigativa è stata avviata a settembre, dopo la segnalazione del furto, avvenuto in una ditta nel settore della meccanica. I malfattori, dopo essersi introdotti all’interno dell’azienda da una porta secondaria, hanno portato via diversi attrezzi meccanici. Dopo averli caricati a bordo di un furgone, i ladri si sono dileguati velocemente a bordo del mezzo pensando di farla franca. Invece i carabinieri, intervenuti nell’immediatezza per effettuare i rilievi del caso, hanno trovato nelle campagne circostanti parte degli strumenti rubati, per un valore di oltre mille euro, che sono stati restituiti subito al legittimo proprietario.

Grazie all’analisi delle immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza della zona, e al gioco di squadra tra le due stazioni dei carabinieri, i militari hanno identificato in maniera nitida i volti e le caratteristiche fisiche dei due responsabili. Ulteriori elementi investigativi sono stati forniti poi da alcuni testimoni, che hanno dato un valido contributo all’esito delle indagini.

Dopo aver confrontato le fotografie di chi utilizzava il veicolo con quelle estrapolate dai circuiti di videosorveglianza nel giorno del furto, i carabinieri hanno potuto confermare l’identità dei due sessantenni. Così ora i due sono stati denunciati alla procura e dovranno rispondere del furto.

Lucia Gentili