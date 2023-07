Furto di biciclette a Civitanova, una razzia continua e impunita

Quattro biciclette sparite in poche ore e sono soltanto quelle dei proprietari che si sono affidati ai social cittadini per ritrovarle. Presumibile, quindi, che siano molte di più quelle che ogni giorno spariscono in città. E’ una razzia continua e resta quasi sempre impunita, per la rabbia di chi subisce il furto. I ladri imperversano in tutti i quartieri, ma è andata bene alla signora che s’è l’è vista portare via in corso Umberto, che si messa a girare per Civitanova nella speranza di ritrovarla e che l’ha avvistata nella zona giostre dello stadio. Era legata con un lucchetto a un’altra bicicletta, quindi ha chiamato i carabinieri e ha potuto recuperarla, senza ovviamente trovare il ladro. Niente da fare invece per i proprietari delle altre tre bici rubate in via Mazzini, nell’area ex Cecchetti – sparita da dentro un giardino – e dal lungomare sud, questa addirittura vecchiotta e con i freni mal funzionanti, ma oramai rubano di tutto.