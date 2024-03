Furto di cavi e coprifili in rame. Il centro storico resta al buio

Nei giorni scorsi parecchie zone del centro storico di Camerino si sono presentate con diversi lampioni spenti: dopo alcune indagini, è stato scoperto che la causa è stata il furto di cavi e coprifili in rame da parte di malviventi, che hanno così danneggiato l’impianto. L’amministrazione ha già sporto denuncia alle forze del’ordine "È difficile commentare un fatto del genere, si rimane allibiti – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Falcioni (nella foto) –: dovendo riparare quasi tutti i lampioni del centro storico, fatta eccezione per il corso e per via Favorino, il danno comporta un costo non indifferente. Speriamo di riuscire a restituire il prima possibile ai cittadini un centro storico illuminato, anche per questioni di sicurezza". L’intervento di sistemazione e riparazione della pubblica illuminazione è già in corso da qualche giorno: "Purtroppo la vasta area interessata renderà non brevissimi i tempi – conclude Falcioni -: ci scusiamo con i cittadini per il disagio, ma il Comune è pienamente al lavoro per porre rimedio il prima possibile al grave danno arrecato, sia in termini economici che di sicurezza".

Alessio Botticelli