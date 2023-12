Furto di cerchi e specchietti: nei guai

Un quarantatreenne denunciato dai carabinieri di Loro Piceno per furto di cerchi e specchietti di un’auto, avvenuto qualche giorno fa a Sant’Angelo in Pontano. Il titolare di un bar di Tolentino sanzionato per omissioni in materia di autocontrollo nella gestione e tracciabilità degli alimenti. E un 29enne trovato alla guida con tasso alcolemico di 3,19 grammi/litro, ovvero più di sei volte oltre il limite consentito (0.5), dopo un incidente stradale a San Severino.

È il bilancio della Compagnia dei carabinieri di Tolentino che, in vista delle festività natalizie, ha intensificato i controlli su tutto il territorio, con più pattuglie e in tutte le fasce orarie.

La stazione di Loro Piceno ha denunciato un uomo residente in zona per furto di vari componenti di un’auto; grazie all’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale e ad alcuni testimoni, il quarantatreenne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato denunciato alla Procura di Macerata.

Venerdì, nell’ambito di un servizio coordinato su San Severino e Tolentino, il Nucleo antisofisticazione e sanità di Ancona con i militari di Tolentino ha proceduto al controllo di alcune attività commerciali, sanzionando appunto un bar tolentinate per omissioni in materia di autocontrollo nella gestione e tracciabilità degli alimenti. Inoltre i militari di San Ginesio, intervenuti in un incidente intorno alle 20.30 di domenica scorsa (17 dicembre) a San Severino, sulla strada provinciale 502, hanno denunciato il conducente dell’auto che era andata fuori strada, senza coinvolgere altri veicoli.

Il giovane infatti, anche lui residente in provincia, è stato sottoposto agli accertamenti sull’assunzione di alcol o droga, richiesti dai militari all’ospedale di Camerino, dove era stato trasportato per gli accertamenti e le cure del caso.

L’esito delle analisi ha fatto emergere un tasso alcolemico di 3,19 grammi/litro. Di conseguenza, pochi giorni dopo, giovedì, è scattata la denuncia alla Procura di Macerata, oltre al ritiro del titolo di guida e al sequestro del mezzo ai fini della confisca.