Furto di gioielli e ricettazione: banda a processo

Furto di gioielli del valore di 5mila euro in una abitazione e ricettazione. Sono finiti sotto accusa quattro albanesi, due uomini e due donne, Mirel Tusha, 39 anni, Dede Koci, 31 anni, Manuela Oshafi, 34 anni, e Suzana Stafasani, 43 anni. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Barbara Angelini, la prima udienza del processo che li vede imputati per furto in abitazione e ricettazione in concorso. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Sabina Antognozzi, la banda dei quattro, in concorso tra di loro, il 6 dicembre 2019, si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione di un uomo, a Recanati, dopo aver praticato un foro sulla porta-finestra in legno. Una volta dentro, si sarebbero impossessati di gioielli in oro e pietre preziose, del valore di circa 5mila euro. I quattro, in concorso tra di loro, sono accusati anche di aver ricevuto da una persona sconosciuta un orecchino a forma di cuore, in oro giallo, e con pendaglio a forma di cuore in oro bianco e pietre incastonate, appartenente ad una donna, provento di un furto in abitazione messo a segno il 18 novembre 2019. Questo episodio, secondo l’accusa, era avvenuto in contrada Santa Lucia, a Pollenza, il 23 gennaio 2020. Inoltre, i due uomini, Tusha e Koci, sono accusati di un altro episodio di ricettazione. In concorso tra di loro, a bordo di una Ford S Max, sarebbero stati trovato in possesso di un anello, costituito da tre anelli uniti, da donna, in oro giallo, provento di un furto in abitazione. I due non erano stati in grado di fornire una spiegazione del perché lo avessero. Il fatto era avvenuto a Serravalle di Chienti, il 14 gennaio 2020. Ieri la prima udienza del processo, che è stato rinviato al 14 ottobre. Tusha e Koci sono difesi dall’avvocato Maurizio Cacaci, Oshafi dall’avvocato Giovanni Galeota e Stafasani dall’avvocato Carlo Buongarzone, tutti sostituiti ieri dall’avvocato Giuseppe Caruana.

Chiara Marinelli