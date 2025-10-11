Furto di pellami alla Santoni. Condannato l’ex magazziniere

Per un furto di pellami del valore di circa 623mila euro, commesso ai danni della Santoni di Corridonia, è stato condannato un magazziniere civitanovese, mentre sono stati assolti per non aver comesso il fatto due fornitori di pellami del Fermano e un altro magazziniere. I fatti di cui erano stati chiamati a rispondere erano avvenuti tra il gennaio 2010 e l’ottobre del 2011. Alla Santoni si accorsero che c’erano delle mancate corrispondenze tra i pellami in magazzino e quelli che risultavano dai documenti, e ipotizzando delle sottrazioni, dato che si trattava di merce molto costosa, iniziarono dei controlli. Dopo le indagini, erano finite sotto accusa sei persone. Due sono state assolte in precedenza con il giudizio abbreviato. Erano rimasti sotto processo i fornitori di pellami Federico Centanni, 73 anni, di Montegranaro, Riccardo Bolognesi, 63 anni, di Fermo, i magazzinieri del calzaturificio corridoniano Gianni Pezzola, 48 anni, di Civitanova ed Emanuele Contigiani, 44 anni, di Mogliano. Ieri, dopo anni, la vicenda si è conclusa con la sentenza del giudice Barbara Angelini in tribunale a Macerata. Contigiani, difeso dall’avvocato Stefano Nascimbeni (nella foto), ha rinunciato alla prescrizione ed è stato assolto per non aver commesso il fatto. Per i fatti non prescritti, assolti per non aver commesso il fatto anche Bolognesi e Centanni, difesi rispettivamente dagli avvocati Pietro Siciliano e Massimiliano Wolf. Pezzola invece, difeso dall’avvocato Giulio Abbate, è stato condannato a due anni e a una multa di mille euro, con pena sospesa. La società Santoni era parte civile nel processo con l’avvocato Valentina Benigni: è stato chiesto un risarcimento di 750mila euro.

Chiara Marinelli