Furto di rame al cimitero. Ancora niente grondaie

Al cimitero nuovo di Recanati, nei due palazzotti che si trovano in fondo al vialetto principale, mancano da diversi mesi - alcuni parlano persino da un anno - tutte le grondaie e i discendenti in rame: si tratta, secondo alcune testimonianza di un furto per il quale a tutt’oggi non c’è mai stato un intervento di ripristino. Le grondaie in rame, spesso prese di mira dai ladri per il valore del metallo, sono scomparse in un colpo solo da entrambi gli edifici. "Un giorno siamo venuti e avevano portato via tutto – canali e discendenti – da tutti e due i palazzotti – racconta un operatore del cimitero –. Abbiamo avvisato, ma non so se sia mai stata sporta denuncia formale".

Da allora, però, nessun lavoro di sostituzione è stato eseguito, e gli edifici restano esposti agli agenti atmosferici. "Quando piove l’acqua cade direttamente a terra o scorre lungo la facciata, spiega un cittadino che ha un suo caro in un loculo del palazzone, rovinando il marciapiede e, col tempo, anche le pareti". In alcuni punti, inoltre, si sarebbero staccate anche le prime file di tegole aggravando il rischio di infiltrazioni. La mancanza di grondaie non è un dettaglio tecnico di poco conto: oltre a rappresentare un danno economico per il Comune, comporta problemi di conservazione del patrimonio edilizio e di sicurezza per i visitatori del cimitero. Resta da chiarire se all’epoca del furto sia stata presentata una denuncia formale alle forze dell’ordine e perché, a distanza di tanto tempo, non sia ancora stato effettuato alcun intervento di ripristino.

Asterio Tubaldi