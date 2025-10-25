Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Occupazione BolognaSalmonella Reggio EmiliaPrevisioni meteoIncidente BolognaRizzoli volantini Sagre weekend
Acquista il giornale
CronacaFurto di rame al cimitero. Ancora niente grondaie
25 ott 2025
ASTERIO TUBALDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Furto di rame al cimitero. Ancora niente grondaie

Furto di rame al cimitero. Ancora niente grondaie

Dopo il colpo nessuno ha provveduto a sistemare i due palazzotti che si trovano in fondo al vialetto principale. Aumentano le infiltrazioni.

Al cimitero nuovo di Recanati, nei due palazzotti che si trovano in fondo al vialetto principale, mancano da diversi mesi le grondaie. La situazione è stata segnalata al Comune

Al cimitero nuovo di Recanati, nei due palazzotti che si trovano in fondo al vialetto principale, mancano da diversi mesi le grondaie. La situazione è stata segnalata al Comune

Al cimitero nuovo di Recanati, nei due palazzotti che si trovano in fondo al vialetto principale, mancano da diversi mesi - alcuni parlano persino da un anno - tutte le grondaie e i discendenti in rame: si tratta, secondo alcune testimonianza di un furto per il quale a tutt’oggi non c’è mai stato un intervento di ripristino. Le grondaie in rame, spesso prese di mira dai ladri per il valore del metallo, sono scomparse in un colpo solo da entrambi gli edifici. "Un giorno siamo venuti e avevano portato via tutto – canali e discendenti – da tutti e due i palazzotti – racconta un operatore del cimitero –. Abbiamo avvisato, ma non so se sia mai stata sporta denuncia formale".

Da allora, però, nessun lavoro di sostituzione è stato eseguito, e gli edifici restano esposti agli agenti atmosferici. "Quando piove l’acqua cade direttamente a terra o scorre lungo la facciata, spiega un cittadino che ha un suo caro in un loculo del palazzone, rovinando il marciapiede e, col tempo, anche le pareti". In alcuni punti, inoltre, si sarebbero staccate anche le prime file di tegole aggravando il rischio di infiltrazioni. La mancanza di grondaie non è un dettaglio tecnico di poco conto: oltre a rappresentare un danno economico per il Comune, comporta problemi di conservazione del patrimonio edilizio e di sicurezza per i visitatori del cimitero. Resta da chiarire se all’epoca del furto sia stata presentata una denuncia formale alle forze dell’ordine e perché, a distanza di tanto tempo, non sia ancora stato effettuato alcun intervento di ripristino.

Asterio Tubaldi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Furto