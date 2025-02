Furto di rame in contrada Foce Asola. Nel mirino un impianto fotovoltaico

Furto di rame in un impianto fotovoltaico. È accaduto in contrada Foce Asola, nella notte tra venerdì e sabato, dove è stato preso di mira un terreno di pannelli solari. Una banda specializzata, l’ipotesi è che fossero almeno due o tre i componenti, ha prima manomesso la sbarra d’ingresso per le auto, poi ha tranciato le recinzione. I malviventi si sono calati all’interno dei pozzetti e da qui hanno tranciato ed estrapolato il cavodotto di rame da cui passa l’energia elettrica. Il terreno è diviso in due parti da una recinzione ma i ladri, agendo a notte fonda e in un aperta campagna, hanno avuto il tempo e il modo di entrare in entrambi e passare in rassegna tutti i pozzetti. Si è trattato di una operazione complessa. Da qui, l’ipotesi che fossero diversi i componenti del gruppo. Nella fuga è stata lasciata a terra un’altra porzione di cavodotto. Rammaricato il proprietario dell’impianto, il civitanovese Enrico Bufalini che racconta: "Come ci siamo accorti del furto? L’ingegnere progettista dell’impianto si è accorto che l’energia prodotta era minore del 70% rispetto al solito e per questo mi ha chiamato. Poi il tecnico ha constatato il furto. La stima dei danni ammonta a circa 40 000 euro". Ieri mattina, Bufalini ha denunciato il furto al carabinieri.

Francesco Rossetti