Furto di rame in stazione: condannati due operai

Avevano rubato 25 chili di rame alla stazione di Civitanova, prendendoli da un macchinario che rileva la presenza o meno di treni sul binario. Per questo ieri sono stati condannati due crotonesi, Giuseppe Pesce, 45 anni, e Vincenzo Salerno, 39. Il fatto era successo il 30 settembre 2019. Alla stazione erano in corso alcuni lavori di manutenzione affidati alla ditta Salcef, che a sua volta aveva subappaltato parte dell’intervento alla Valfir. Ma a un certo punto il personale delle Ferrovie aveva notato due operai che prendevano a martellate una cassa induttiva, prelevando gli avvolgenti in rame. Era stata chiamata la polizia, che aveva contattato prima la Salcef e poi la Valfir. Il titolare di quest’ultima, con le immagini della videosorveglianza, aveva identificato i due operai, li aveva chiamati in albergo e i due avevano riconsegnato la refurtiva. Ieri per loro, accusati di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall’aver causato un danno a un servizio pubblico, si è chiuso il processo. Il pm D’Arienzo ha chiesto le condanne a un anno per Pesce, e a tre anni e mezzo per Salerno, per via dei precedenti di quest’ultimo. Gli avvocati Moretti e Vecchioli hanno ridimensionato i fatti. Alla fine il giudice Preziosi ha condannato a nove mesi Pesce, e a tre anni Salerno. Gli imputati potranno fare appello.