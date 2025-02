Furto di un assegno, badante sotto processo

Si sarebbe impossessato di un assegno in bianco preso dal carnet dell’anziano a cui faceva assistenza domiciliare, e dopo averlo compilato indicando se stesso come beneficiario, si sarebbe intascato 800 euro. Per questo è finito sotto processo un 51enne di Fabriano.

I fatti sarebbero avvenuti a Recanati e Fabriano tra il 7 dicembre 2022, data della cessazione dell’assistenza domiciliare, e il 12 dicembre 2022, data in cui l’imputato avrebbe riscosso la somma di denaro. Il 51enne deve rispondere dei reati di furto in abitazione, falsità in scrittura privata e falsità in titoli di credito.

Carlo Alberto Maria Ciambricco, assistente di un 83enne recanatese, in casa dell’anziano si sarebbe impossessato di un assegno bancario, relativo al conto corrente dell’anziano, sottraendolo dal carnet custodito in casa. Dopo averlo preso, lo avrebbe compilato in ogni parte, indicando se stesso quale beneficiario, con l’importo di 800 euro. Avrebbe apposto una firma falsa dell’anziano e lo avrebbe incassato a Fabriano, riscuotendo la somma di denaro.

Ad accorgersi di quanto accaduto era stata la figlia dell’anziano recanatese, utilizzando l’applicazione di home banking, e subito aveva chiesto notizie alla banca di quel pagamento. L’istituto bancario aveva fornito una copia del titolo incassato e la lista dei movimenti. Il recanatese, dopo aver preso visione della copia dell’assegno, aveva disconosciuto la sua firma, scritta tra l’altro in carattere stampato e completamente diversa da quella originale. Così il fabrianese è finito sotto accusa. L’imputato però, difeso dall’avvocato Daniele Melacotte, nega tutte le accuse. Ieri, davanti al giudice Domenico Potetti e al pm Francesca D’Arienzo, ha chiesto il processo con rito abbreviato e l’udienza è stata rinviata. Il recanatese si è costituito parte civile con l’avvocato Donato Attanasio.

Chiara Marinelli