Furto di una moto in garage e accoltellamento: denunciato per rapina e lesioni un algerino

Avrebbe rapinato un civitanovese in garage per portargli via la moto, poi non si sarebbe fermato all’alt innescando un inseguimento. Ma alla fine è stato fermato e denunciato un algerino clandestino. Tutto è iniziato la sera del 23 marzo quando un uomo, rincasando in via Donizetti a Civitanova, aveva notato la luce nel garage accesa e la porta aperta. Dentro non c’era la sua moto Yamaha Ténéré, del valore di 12mila euro, e uno sconosciuto stava frugando tra scaffali e scatoloni. Vedendolo, quest’ultimo si era lanciato contro di lui tentando di colpirlo con un coltello, e ferendolo a una mano prima di scappare via. La rapina era stata subito denunciata alla polizia. Qualche giorno dopo, il 27 marzo, gli agenti della Squadra mobile di Fermo hanno intercettato una Ténéré con due persone in sella che, invece di fermarsi all’alt, hanno proseguito la corsa riuscendo a far perdere le proprie tracce. La polizia ha subito avviato le indagini, controllando per prima cosa le immagini della videosorveglianza e risalendo così alla targa della moto, scoprendo che era quella sottratta a Civitanova. Il giorno seguente gli stessi agenti hanno di nuovo incrociato la Ténéré, dalle parti del cimitero di Porto Sant’Elpidio, hanno riconosciuto il conducente e lo hanno bloccato e portato alla questura di Fermo. L’algerino, clandestino in Italia, è stato denunciato per rapina e lesioni.