"Furto di una panchina a Porto Recanati: due giovani ladruncoli in fuga"

Se a Roma i ladri rubano 2 milioni di gioielli a casa della principessa Odescalchi, a Porto Recanati più modestamente si accontentano di una panchina, si proprio di una panchina che da tempo si trovava fuori casa di Umberto Trolese in via Alcide de Gasperi. Non riusciva proprio a capire venerdì mattina, uscendo di casa, che fine avesse potuto fare quella vecchia panchina in cui la famiglia la sera si siede per prendere un po’ d’aria e fare quattro chiacchiere, cosa tipica sul lungomare di Porto Recanati. Dalle telecamere di videosorveglianza effettivamente si sono viste due persone (nella foto), un ragazzo e una ragazza, che nel cuore della notte si sono caricati sulle spalle la panchina dileguandosi di fretta. "Sembra più uno scherzo che un vero furto – commenta Trolese sui social – invitando, se qualcuno avesse visto la panchina su qualche vicolo o se riconoscesse i due ladruncoli, a contattarlo". Intanto, dispiaciuto, ha segnalato l’accaduto ai carabinieri di Porto Recanati.