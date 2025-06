Furto di vestiti, denunciati due giovani

Rubano vestiti da un negozio del Cuore Adriatico, ma vengono scoperti e denunciati due giovani del Fermano. Sono stati i carabinieri di Civitanova Alta a portare avanti gli accertamenti e a identificare un 27enne di Montegiorgio e un 23enne di Falerone, che ora dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso.

I due sono entrati in azione nel pomeriggio del 31 maggio all’interno di uno store del centro commerciale civitanovese. Le indagini hanno permesso di accertare che i due, dopo aver rimosso il dispositivo anti taccheggio da alcuni capi di abbigliamento, hanno tentato di uscire dal negozio portando via senza pagare merce per un valore di oltre 200 euro, ma sono stata fermati prima che potessero svignarsela. I capi di abbigliamento rubati sono stati recuperati e restituiti al gestore del punto vendita, mentre gli autori sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.