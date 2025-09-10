Furto e colluttazione nel negozio, condannato

Aveva cercato di rubare un profumo da Acqua e sapone, in via Saragat a Fontespina, e aveva strattonato due dipendenti del punto vendita, un uomo e una donna, che avevano provato a fermarlo. Una volta fuori dal negozio, li aveva minacciati: "ci vediamo fuori". Non contento, poche ore dopo aveva cercato di mandare in frantumi con un estintore la vetrina del negozio Manù, poco distante. Per questi episodi è stato condannato a tre anni e cinque giorni di reclusione per i reati di rapina impropria, lesioni e danneggiamento un 20enne marocchino, che vive nel Fermano. Il ragazzo attualmente si trova rinchiuso in carcere a Montacuto.

I fatti erano avvenuti lo scorso 19 febbraio. Erano circa le 19.30 quando il marocchino, insieme con un amico, era entrato nel punto vendita di via Saragat. Dopo aver girato un po’ tra le corsie, aveva afferrato una confezione di profumo e aveva tentato di scappare, passando dalla porta sul retro. Ma era stato fermato da due dipendenti, che avevano visto cosa stesse facendo. La scena era stata anche immortalata da un video che aveva fatto il giro del web. Nel filmato si vedeva la dipendente che cercava di riprendere la confezione di profumo, e il marocchino che si divincolava e reagiva in maniera aggressiva. In seguito alla colluttazione con il giovane, la dipendente aveva riportato traumi e lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. Alla fine il ragazzo era stato fatto uscire dal negozio e una volta fuori, davanti alla telecamera, aveva minacciato i due dipendenti con un "ci vediamo fuori".

Qualche ora più tardi, intorno alle 22.30, insieme con l’amico, il giovane aveva provato un assalto alla tabaccheria Manù, sempre in via Saragat, lanciando un estintore contro la vetrata, che però non aveva ceduto. Sul posto era intervenuta la polizia e i due erano stati individuati. Il 20enne, alla fine, era stato arrestato alcuni giorni dopo, quando era stato intercettato per le vie del centro. Il nordafricano era già stato denunciato per due furti, uno da American Graffiti e l’altro da Raphael Beach, che erano messi a segno nel mese di gennaio. Gli sono state contestate anche violazioni del foglio di via da Civitanova.

Ieri mattina in tribunale a Macerata si è svolto per lui il processo con il rito abbreviato, e il ragazzo è stato condannato dal giudice Giovanni Manzoni, come chiesto dal pubblico ministero Stefania Ciccioli. Per ora dunque resta in carcere.

Chiara Marinelli