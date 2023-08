Furto e rissa a Civitanova: tre giovani nei guai

Una discussione con la mazza da baseball dopo aver rubato i caschi di una comitiva. È successo nella notte tra sabato e domenica, quando tre ragazzi del fermano sono stati denunciati per furto aggravato e minacce. Intorno alle 3 la polizia è stata chiamata sul lungomare Piermanni: alcuni cittadini avevano segnalato che un gruppo di giovani stava discutendo in maniera piuttosto animata. Al loro arrivo, gli agenti del Commissariato hanno trovato un’auto con a bordo tre ragazzi di 20 e 21 anni, residenti nella zona di Fermo. Lì vicino c’erano altri coetanei, proprietari di alcuni di alcuni ciclomotori che erano parcheggiati nei pressi. Sotto all’auto, la polizia ha trovato una mazza da baseball che i tre occupanti dell’auto avevano tentato di nascondere all’arrivo della pattuglia, e all’interno c’erano alcuni caschi. I proprietari degli scooter hanno poi spiegato che quei caschi erano loro, e gli altri glieli avrebbero rubati. Dopo un po’ sono arrivati anche i genitori dei ragazzi con i ciclomotori, e anche loro hanno riconosciuto i caschi come quelli usati dai figli. Così hanno fatto subito denuncia al commissariato. I tre fermani dunque, che alla polizia non hanno saputo spiegare cosa stessero facendo lì e come mai ci fossero quei caschi nella loro auto, sono stati denunciati. Gli agenti hanno subito restituito il maltolto ai proprietari, riportando la situazione alla calma.