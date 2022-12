Furto in casa a Natale, danni per 4.000 euro

di Francesco Rossetti

Blitz dei ladri il giorno di Natale, svariate migliaia di euro il conto tra bottino e danneggiamenti in un’abitazione delle campagne civitanovesi. Doveva essere un giorno di festa per una famiglia residente in contrada San Savino e invece si è rivelato un venticinque dicembre piuttosto amaro, con una notte passata a fare la conta dei danni. "Ci hanno distrutto casa", è la conclusione amara di un membro della famiglia, che preferisce restare anonimo. Il nucleo, rincasato intorno alle mezzanotte, si è accorto che qualcosa non andava già al primo impatto. "Quando siamo tornati – spiegano – abbiamo notato una grata rotta. Così abbiamo capito subito la situazione e abbiamo allertato la polizia, che giunta sul posto ha proceduto ad effettuare i rilievi". Ma per i ladri si è trattato di un bottino piuttosto magro: "Ci hanno preso giusto due orologi che non utilizzavamo più e che non avevano un grande valore", prosegue nel racconto il civitanovese. Diversi gli infissi e i suppellettili rotti o rovinati i cui costi delle sostituzioni e delle riparazioni ammontano anche fino a "quattromila euro", continua il civitanovese. In particolare, il bilancio parla di "due finestre e una grata rotte, il muro danneggiato, oggetti e indumenti buttati all’aria".

Ma in tutto ciò, da dove sono entrati?

"Prima hanno tentato di rompere una finestra al piano terra – chiarisce il proprietario –, non riuscendoci hanno preso una scala da un vicino capannone e si sono concentrati sul piano superiore, dove hanno sfondato la finestra del bagno con un palo e sono riusciti a fare irruzione". Da qui, il caos: "All’interno hanno messo tutto a soqquadro. Abbiamo trovato fuori posto vestiti, oggetti, cassetti. Fortunatamente non sono riusciti ad accedere al piano terra, sennò sarebbe stato un disastro".

Una zona, quella di contrada San Savino, che fa particolarmente gola ai malviventi, attirati dalla sua natura appartata e silenziosa. E su cui diversi residenti chiedono maggiore sicurezza e controllo.