"Furto in casa, che amarezza"

Non ha ancora sporto formale denuncia ai carabinieri la famiglia Stoppini dopo la visita dei ladri martedì sera nell’abitazione in via Colle dell’Infinito perché, superata la rabbia e lo sconforto iniziale, vuol meglio verificare se effettivamente sono stati asportati oggetti di valore o cifre in denaro. Lo stato di prostrazione è grande perché è la quarta volta, nel giro di 7 anni, che subisce la visita dei malviventi, ogni volta con il trafugamento più che di denaro di oggetti preziosi e dal particolare valore affettivo. Inizialmente sembrava, infatti, che non mancasse nulla e che il ladro, messo in fuga dall’arrivo dei padroni di casa, fosse scappato con le pive mel sacco. In realtà, da una più attenta verifica, sembra proprio che il ladro non sia scappato a mani vuote. Nel frattempo, continuano a giungere alla famiglia attestati di solidarietà e di vicinanza per l’ennesimo momento difficile che deve attraversare. A tutti risponde Benedetta Stoppini che, a nome della famiglia, ringrazia "per la vicinanza e l’affetto dimostrateci". Ma poi ecco di nuovo "tanta rabbia e amarezza nel prendere atto che questi delinquenti continuano a rubare indisturbati"!