Furto in casa di anziani, rubato oro per duemila euro

di Asterio Tubaldi

Visitata dai ladri l’abitazione di G.C. e B.M., due anziani recanatesi, marito e moglie, che abitano in via Luigi Mandolini, nell’area della ex Eko. Il bottino è di circa 2.000 euro, questo almeno è il valore stimato degli oggetti in oro trafugati nel corso del raid ladresco. Il colpo è stato messo a segno nella serata di giovedì approfittando dell’assenza dei padroni di casa che si erano recati a cena del figlio. I due anziani era la prima volta che uscivano di casa dopo essere stati costretti, per tre settimane, a non mettere la testa fuori dall’uscio perché affetti dal Covid. Una strana coincidenza che lascia sospettare che i ladri tenessero d’occhio da tempo i due coniugi e quindi sono entrati in azione quando sono stati sicuri di avere il via libera. Non è detto, inoltre, che non siano persone dedite da tempo a questi tipi di crimini e che abitano in città. Inoltre si sospetta che siano gli stessi che avevano già fatto visita ai due anziani nel 2019 agendo allo stesso modo. Anche allora, infatti, come due giorni fa hanno trafugato solo oggetti preziosi in oro senza mettere sottosopra l’abitazione, ma servendosi molto probabilmente di un metal detector, strumento di facile acquisto anche su Internet, che ha permesso loro di andare diretti verso i diversi nascondigli dove erano stati posti questi oggetti preziosi. Ipotesi avvalorata anche dal fatto che non hanno toccato oggetti in argento. Trafugati, invece, alcuni titoli postali che sono stati però immediatamente bloccati. I ladri, ma non si sa se ad agire siano stati in due o uno solo, si sono arrampicati lungo la condotta esterna del gas sino ad arrivare sul terrazzo che si apre sulla cucina. Qui sono entrati attraverso la porta finestra. Per agire in tranquillità hanno posto una cassapanca, che si trova all’ingresso, contro il portone in modo da ostacolare l’entrata della coppia qualora fosse rientrata anzitempo assicurandosi, così, di avere tutto il tempo necessario per l’eventuale fuga. Oltre a ciò che hanno racimolato, non ci sono stati danni alla struttura perché la porta finestra di vecchia fattura, dalla quale sono entrati, ha ceduto con una semplice spinta. I due anziani sono stati profondamente colpiti da questo secondo colpo ladresco. I carabinieri della locale stazione di Recanati, una volta chiamati, hanno fatto un sopralluogo all’abitazione, anche se ad oggi non è stata formalizzata ancora la denuncia.