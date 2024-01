Furto in casa, in manette la banda

Quattro persone in manette. Si tratta di soggetti, tra cui una donna, di origini croate residenti tra Zagarolo e Tor Bella Monaca. L’ultimo, ricercato per un anno, è stato arrestato domenica. Si erano resi autori di un furto in una abitazione a San Severino. Denunciato anche un giovane marocchino dell’89 per guida in stato di ebbrezza. Il 15 gennaio una pattuglia della stazione settempedana era intervenuta per un furto in abitazione su segnalazione del proprietario che si trovava fuori regione ma che, grazie ai sensori di videosorveglianza, si era accorto della presenza di persone intente a rubare in casa sua. Una volta sul posto, i militari avevano potuto verificare che gli autori del furto avevano forzato il cancello in ferro e la porta finestra della cucina. Erano poi fuggiti quando si erano resi conto della presenza del sistema di videosorveglianza interno, riuscendo a sottrarre un orologio e delle sterline. Le successive indagini, attraverso l’ascolto di testimoni e l’analisi delle immagini della videosorveglianza dei comuni di San Severino e Castelraimondo avevano consentito ai carabinieri di individuare il mezzo e di avviare le indagini dalle quali era emerso che i quattro soggetti lo usavano abitualmente nelle loro incursioni. Sulla base dell’esito delle indagini, il pubblico ministro aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari l’arresto con l’accusa di furto in abitazione in concorso e quest’ultimo aveva accolto la proposta anche in considerazione dei numerosi precedenti penali per reati simili e nel mese di febbraio Nel mese di febbraio i militari avevano arrestato due degli indagati, rintracciati a Zagarolo, grazie all’ausilio dei carabinieri del posto. Gli altri due indagati, con numerosi alias e tendenza a spostarsi in tutto il territorio nazionale, erano risultati irreperibili. Il terzo malvivente era stato arrestato la sera di ferragosto dai carabinieri della Compagnia di Frascati e condotto al carcere di Velletri. E domenica scorsa si è chiuso il cerchio con l’arresto del quarto uomo, classe ’70, fermato da personale del Commissariato di Roma Prati e trasferito al carcere di Regina Coeli. È stato invece denunciato, dai Carabinieri della Radiomobile di Tolentino, per guida in stato di ebbrezza un uomo del 1989, originario del Marocco e residente fuori regione. È stato beccato alla guida di un mezzo intestato a una impresa edile senza aver mai conseguito la patente. È stato poi sottoposto al test etilometrico: aveva un tasso alcolemico di 2,27 grammi. Lui è stato denunciato e l’auto è stata sequestrata.