Furto in casa mentre è all’ospedale

Il figlio accompagna la mamma al pronto soccorso e i ladri ne approfittano per ripulire l’abitazione, facendo sparire soldi, oro e gioielli. È quanto accaduto l’altra notte, indicativamente prima delle 23. Nel mirino dei malintenzionati è finita una abitazione che si trova in via Abbadia, a Montecosaro Scalo. La proprietaria dell’abitazione, una signora anziana, era uscita di casa accompagnata dal figlio per recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova: per fortuna pare nulla di grave. Ignoti però, approfittando del fatto che in casa non ci fosse nessuno, si sono arrampicati su un davanzale e hanno raggiunto in questo modo una finestra al primo piano.

Hanno rotto prima la serranda e poi l’infisso, e in particolare il vetro, e in questo modo sono riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione. Hanno puntato direttamente alla camera da letto della signora proprietaria di casa, trafugando banconote e gioielli in oro. Un bottino di diverse migliaia di euro, almeno secondo una prima stima. Verso le 23.30 la nuora è rientrata a casa, ma non si è accorta di nulla. Potrebbe essere stata lei, senza saperlo, a mettere in fuga i malviventi. Al rientro della signora, intorno alle tre dell’altra notte, l’amara sorpresa. La sua camera da letto era completamente a soqquadro, con le ante degli armadi e i cassetti spalancati e caos un po’ dappertutto, segno del passaggio dei ladri. Come si diceva, consistente il bottino.