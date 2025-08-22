Furto in casa, presi gioielli e orologi: "Alcuni li avevamo da 120 anni"

I ladri hanno fatto irruzione in un casa di via Clementoni a Potenza Picena, e approfittando dell’assenza del proprietario si sono portati via un bottino di circa 30mila euro, tra monili in oro, due orologi di marca e soldi in contanti.

Il colpo è avvenuto mercoledì pomeriggio, in un’abitazione al primo piano. A farne le spese è stato un operaio macedone di 42 anni. Ed è proprio lui a raccontare la grande amarezza che sta vivendo. "Abito qui da dieci anni e non mi era mai successo niente del genere – spiega il 42enne –. Mercoledì ero uscito di casa verso le 15.30 e sono ritornato verso le 21.40 per fare cena. Appena arrivato, ho notato che una finestra era stata forzata con un cacciavite, che ho poi ritrovato a terra. I ladri hanno agito in pieno pomeriggio e probabilmente avevano studiato i miei spostamenti. Credo pure che fossero dei professionisti, in quanto hanno frugato in una scatola dove tenevo diversi orologi e hanno preso solo quelli più preziosi. Infatti hanno rubato un orologio dal valore di 18mila euro e un altro da 1.500 euro, non curandosi di altri modelli che invece costavano tra i 200 e i 600 euro". Ma non solo. "Hanno arraffato anche delle collane e degli orecchini in oro che appartenevano a mia moglie, e parliamo di circa 10mila euro di roba – aggiunge l’uomo –. Quegli oggetti avevano un grande valore affettivo per, perché si tratta di monili che appartenevano alla mia famiglia da 120 anni. Come se non bastasse, hanno trovato 1.800 euro in contanti, che avrei fatto arrivare a mia moglie e a mio figlio che stanno in Macedonia".

Scoperto quanto accaduto, il 42enne ha allertato la sera stessa i carabinieri della caserma locale che hanno svolto sul posto il sopralluogo di rito, alla ricerca di tracce e indizi. Nei prossimi giorni l’uomo formalizzerà una denuncia per il furto subito. "Spero che le forze dell’ordine riescano a recuperare il maltolto – conclude –, perché non è bello spaccarsi la schiena ogni giorno al lavoro per poi ritrovarsi beffati in questo modo".

Giorgio Giannaccini