Furto in edicola, rintracciato il responsabile

Aveva saccheggiato la tabaccheria-edicola di via dei Velini, portandosi via sigarette per un valore di 7mila euro, gratta e vinci per 4mila euro e mille euro in contanti. Ma le indagini dei carabinieri sono riuscite a seguirlo, individuarlo, denunciarlo e a far scattare per lui una misura cautelare per il furto, commesso in città il 16 marzo 2024. L’uomo nel frattempo, un albanese 44enne, era stato arrestato, e i militari lo hanno raggiunto nel carcere di Regina Coeli a Roma.

Il furto era stato messo a segno nella notte dai malviventi, che avevano scassinato la serranda esterna e la porta di ingresso della tabaccheria Monachesi, e in breve avevano portato via tutto quello che potevano.

Ricevuta la denuncia, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Macerata hanno iniziato a esaminare le immagini delle telecamere nella zona e ad analizzare i dati del traffico telefonico e telematico. Hanno così ricostruito che l’albanese aveva commesso il furto con un complice non ancora identificato, per tornare poi a Roma. Dopo alcuni giorni, il 44enne aveva usato il cellulare per verificare le vincite di alcuni gratta e vinci rubati a Macerata, e si era presentato di persona in alcune ricevitorie di Roma per riscuotere i premi. In alcuni di questi casi, le telecamere avevano immortalato il 44enne all’incasso.

Sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri, diretti dal colonnello Giorgio Picchiotti, il tribunale ha emesso un’ordinanza per gli arresti domiciliari dell’indagato. L’uomo aveva già avuto la stessa misura cautelare con il braccialetto elettronico, ma era risultato incompatibile e quindi era stato portato in carcere a Regina Coeli. Lì dunque gli è stato notificato l’ulteriore provvedimento, che andrà in vigore quando l’albanese sarà scarcerato.