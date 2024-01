Furto in un appartamento: rintracciato e portato in cella

Condannato per un furto in un appartamento, è stato rintracciato e portato in carcere a Fermo. Si tratta di un uomo di origini marocchine, da tempo residente in città. L’uomo era stato individuato e denunciato quale responsabile di un furto in abitazione commesso in provincia di Macerata; con lui all’epoca c’era un complice, che però non era stato individuato. Il marocchino era stato condannato, e ora che la sentenza è diventata definitiva deve espiare due anni e quattro mesi di reclusione. La procura ha dunque emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti. E in forza di questo mercoledì pomeriggio gli agenti della Squadra mobile lo hanno rintracciato nella sua abitazione, in contrada Helvia Recina a Macerata, e lo hanno condotto in carcere a Fermo, dove potrà scontare la pena disposta per lui. All’arrivo della polizia l’uomo non ha opposto alcuna resistenza, sapendo già probabilmente di dover chiudere questo conto con la giustizia.