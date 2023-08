Furto in un appartamento: scacco alla banda

di Gaia Gennaretti

Quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere per furto. Il colpo messo a segno a Severino risale a gennaio; a febbraio la misura era stata applicata nei confronti di due indagati; gli altri due risultavano irreperibili, ma uno di loro è stato rintracciato e arrestato la sera di ferragosto. I quattro soggetti, tra cui una donna, sono tutti di origine croata, residenti tra Zagarolo e Tor Bella Monaca. A far scattare l’ordinanza di custodia cautelare è stato il gip del tribunale di Macerata. Il 15 gennaio una pattuglia della locale Stazione era intervenuta per un furto in abitazione su segnalazione del proprietario che, pur trovandosi fuori regione, si era accorto della presenza di ladri grazie ai sensori del sistema di videosorveglianza, installato in casa e collegato al telefono cellulare. Giunti sul luogo, i militari avevano avuto modo di rilevare danni non trascurabili all’abitazione: il cancello in ferro era stato forzato così come la porta finestra della cucina. Una volta dentro, i malviventi avevano cercato a lungo la cassaforte ma si erano dati alla fuga perché accortisi della presenza del sistema di videosorveglianza interno. In sede di denuncia sporta dai proprietari era emerso poi che i quattro erano riusciti a trafugare un orologio e delle sterline, mentre i tentativi di aprire la cassaforte non erano andati a buon fine. Le successive indagini, condotte nell’immediatezza dei fatti, attraverso l’ascolto di testimoni e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza dei comuni di San Severino e Castelraimondo, avevano consentito di individuare il mezzo, e di avviare le indagini. È così che i carabinieri sono risaliti ai quattro soggetti, già controllati tempo prima in costiera romagnola, hanno notato come uno dei malviventi indossava addirittura lo stesso capo di vestiario sia nella foto segnaletica che durante il furto. Grazie ai risultati delle indagini, il Pubblico Ministero ha chiesto al gip l’emissione della misura cautelare in carcere con l’accusa di furto in abitazione in concorso, che è stata accolta anche in considerazione dei numerosi precedenti penali per reati specifici. Due degli indagati erano stati rintracciati a Zagarolo, con l’ausilio dei carabinieri del posto. Gli altri due, con numerosi alias e tendenza a spostarsi in tutto il territorio nazionale, erano risultati irreperibili fino alla sera di ferragosto. Uno dei due infatti è stato rintracciato dai carabinieri della Compagnia di Frascati. L’uomo, un 47enne, è stato sottoposto trasferito al carcere di Velletri.