Furto in un casolare: condannato

Si era intrufolato all’interno di un casolare e dall’abitazione era sparito un orologio smartwatch della Garmin, modello 7 pro, del valore di 1.300 euro. Il ladro era stato arrestato dai carabinieri grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della casa, dopo essere stato raggiunto dal proprietario dell’abitazione e da un suo amico. Ieri in tribunale a Macerata l’uomo, 44 anni, residente a Osimo ma originario di Lodi, Giovanni Leoni, è stato condannato a quattro anni dal giudice Domenico Potetti. Il pm Francesca D’Arienzo aveva chiesto cinque anni e sei mesi. L’episodio era avvenuto il 2 marzo, a Montefano. L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, quando un giovane, che vive in un casolare isolato in contrada Fratte, aveva segnalato al 112 che qualcuno era entrato in casa sua, dopo aver forzato il cancello elettrico di ingresso. Così, dopo aver chiamato i carabinieri, il proprietario di casa ha anche allertato un suo amico, che vive nelle vicinanze e che si è recato a vedere. Dai filmati si vedeva un uomo, ripreso in volto dalle telecamere, che si aggirava tra le stanze facendosi luce con la torcia del cellulare ed accompagnato da un cane, portato al guinzaglio. Quando l’amico del proprietario di casa era arrivato sul posto aveva visto l’uomo uscire di casa e dirigersi verso il cancello. Poi, a piedi, ha preso la strada in direzione di Passatempo di Osimo.

Nel frattempo era stato raggiunto sia dal proprietario di casa che dal suo amico, arrivati in auto, che lo avevano seguito a distanza. Alla fine, erano arrivati i carabinieri di Pollenza che lo hanno subito bloccato e arrestato. Dall’abitazione, e in particolare da una stanza nella quale era entrato il 44enne, era sparito un orologio smartwatch della Garmin, che il proprietario di casa aveva risposto in una scatola prima di eseguire dei lavori di giardinaggio. Dell’orologio, però, nessuna traccia: l’ipotesi è che il malvivente se ne sia disfatto abbandonandolo per strada, in aperta campagna, approfittando del buio. Il 44enne, disoccupato, era stato arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione. Ieri la direttissima: è stato condannato, resta in carcere.