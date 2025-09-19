Furto in un’abitazione nella notte. Arresti domiciliari per un 46enne

I carabinieri della stazione di Recanati, guidati dal luogotenente Angelo Pardi (nella foto), hanno tratto in arresto un 46enne del posto in esecuzione di una misura cautelare emessa dal tribunale di Macerata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla sorveglianza speciale, è ora ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

Il provvedimento arriva al termine di un’indagine avviata dopo un furto avvenuto agli inizi di agosto in una casa situata nel centro cittadino. Secondo la ricostruzione, durante la notte il 46enne si sarebbe introdotto nel garage dell’abitazione, mentre all’interno dormiva la famiglia dei proprietari. Dopo aver rovistato dappertutto, avrebbe portato via alcune paia di scarpe e altri effetti personali. La scoperta del furto era avvenuta la mattina seguente, quando il padrone di casa aveva trovato la porta del garage spalancata e diversi oggetti mancanti. La denuncia ha consentito ai carabinieri di avviare le indagini. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, sia pubbliche che private, e alle testimonianze raccolte, i militari hanno raccolto indizi sul 46enne, e sulla base di questi per il recanatese è scattata la misura cautelare, chiesta dalla procura di Macerata.

Rintracciato dai carabinieri, l’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito nella caserma dell’Arma, è stato riaccompagnato alla sua abitazione, dove sconterà la misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria: gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Per lui poi, difeso dall’avvocato Anna Quercetti, l’altro giorno in tribunale a Macerata si è tenuto l’interrogatorio di garanzia. In aula però il 46enne ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande, e il giudice ha confermato la misura dei domiciliari.