Furto nel garage. Rubate moto e una bici, assolto un 25enne

Avrebbe rubato da un garage sul lungomare una moto e una bici. Scoperto dal proprietario, lo colpisce con una coltellata alla mano. Assolto dal giudice per non aver commesso il fatto. L’episodio era avvenuto la notte del 23 marzo 2023, in un’abitazione sul lungomare centro. Secondo l’accusa, un algerino di 25 anni, Yahya Belkacem, dopo essere riuscito ad entrare nel garage dell’abitazione di un 40enne civitanovese, in concorso con altri complici rimasti ignoti, avrebbe portato via una moto Yamaha Tenerè, con le relative chiavi, ed una mountain bike Cannondale.

Dopo essere stato sorpreso dal proprietario all’interno del garage, nel corso di una colluttazione, avrebbe ferito l’uomo alla mano destra con un coltello, estratto dal giubbetto. Poi si era dato alla fuga. Il 40enne aveva riportato ferite e lesioni alla mano destra curate con i punti di sutura e giudicate guaribili in dieci giorni. L’algerino era finito sotto accusa per i reati di rapina, lesioni e porto abusivo di arma. Ieri in tribunale a Macerata il 25enne, difeso dall’avvocato Mauro Riccioni, è stato assolto per non aver commesso il fatto. Non ci sarebbero prove evidenti che sia stato lui a compiere la rapina.

Chiara Marinelli