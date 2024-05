Furto nella casa inagibile. Condannati a quattro anni

Per un furto in una casa terremotata, sono stati condannati a quattro anni i maceratesi Davide Cacchiarelli, 28 anni, e Andi Sokoli, 32enne di origini albanesi. Il fatto era successo il 2 marzo del 2019 in via dei Velini. Tornando a casa, una donna aveva notato una persona davanti all’abitazione di una sua amica, abitazione che però era disabitata in seguito al terremoto dell’ottobre del 2016. Aveva dunque contattato la sua amica, che era andata lì con il figlio, mentre veniva chiamato il 113. Erano state viste così tre persone armeggiare davanti casa. Madre e figlio le avevano seguite e fotografate fino alla zona di Madonna del Monte, documentando anche il numero di targa della loro auto, fino a quando non li avevano persi di vista. E così si era arrivati ai due giovani, accusati del furto. Dalle successive indagini era emerso che dall’appartamento erano stati presi uno zainetto con dentro un paio di pattini, una valigetta contenente un set per aperitivi, un giubbotto di pelle, uno stereo con le casse e vari arnesi da lavoro. L’altro giorno per Cacchiarelli e Sokoli si è chiuso il processo, in tribunale a Macerata. Il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a cinque anni per i due imputati. Il giudice Federico Simonelli ne ha inflitti quattro. Ora i due maceratesi, difesi dagli avvocati Mia Santacroce e Pietro Siciliano, potranno fare appello contro la sentenza di primo grado.