Furto nella casa inagibile: due operai patteggiano

Hanno patteggiato la pena di un anno e dieci mesi i due operai che avevano compiuto un furto in un’abitazione inagibile a Ussita, prima di essere colti sul fatto dai carabinieri e finire in manette in flagranza di reato. È quanto emerso ieri mattina, al tribunale di Macerata, dove si è svolta la direttissima davanti al giudice Federico Simonelli. Alla fine entrambi gli arrestati, e cioè un macedone di 54 anni e un albanese di 37, sono tornati liberi.

I fatti risalgono ai giorni scorsi. Stando alla ricostruzione dei militari dell’Arma, i due operai erano impegnati in alcuni lavori di demolizione nel centro storico di Ussita. Ma a un certo punto, si erano introdotti in una palazzina non troppo distante dal loro cantiere. In breve avevano rubato alcuni cavi elettrici e rame, nove lampadari preziosi con luci, tre abatjour, un piatto e un coperchio in ottone. Però il proprietario dai casa, insospettito da quegli strani movimenti che stavano avvenendo là intorno, aveva allertato poco dopo il 112. E allo stesso tempo lui si era portato nella zona dell’abitazione inagibile, per verificare personalmente che non vi fossero anomalie. Ma una volta giunto sul posto, aveva sorpreso i malviventi all’interno della casa. Così loro si erano immediatamente dati alla fuga, calandosi da una finestra. Tuttavia i carabinieri della locale caserma, già presenti sul luogo, avevano bloccato entrambi. E dopo aver perquisito l’auto, che i due avevano in uso, hanno ritrovato l’intera refurtiva restituendola al legittimo titolare.